"الإعلامي الديمقراطي": على الصحفيين مراعاة المهنية والإنسانية بنقل أخبار جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال التجمع الإعلامي الديمقراطي: إنه من الواجب الأخلاقي على الصحفيين الفلسطينيين، ونشطاء التواصل الاجتماعي، مراعاة مبدأ المهنية والإنسانية، خلال نقل الأخبار المتعلقة بجائحة (كورونا) في قطاع غزة.



ويأتي ذلك في ظل ظروف متوترة، يمر فيها قطاع غزة، بعد الإعلان عن وجود أربع إصابات مساء أمس.



وأكد التجمع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أنه يجب الاعتماد بشكل مباشر على ما يصدر من الجهات المختصة تحديداً وزارتي "الداخلية" و"الصحة" منعاً للوقوع في نشر الخوف والذعر، وإحداث الإرباك والفوضى بين أفراد المجتمع".



وعبر التجمع الإعلامي الديمقراطي، عن فخره بجهود الزملاء الإعلاميين في ظل عودة انتشار فيروس (كورونا) وفرض حظر التجول، والظرف العام المتوتر، متمنياً لهم السلامة التامة.



وأوصى بضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من خلال التريث في نقل الأخبار، والإلتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية.