دولي

مسؤول صحي أمريكي يوجه تحذيراً بشأن استخدام لقاحات (كورونا) قبل انتهاء تجاربها

مسؤول صحي أمريكي يوجه تحذيراً بشأن استخدام لقاحات (كورونا) قبل انتهاء تجاربها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر أنتوني فاوتشيK مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن أي جهد للتصريح باستخدام لقاح مضاد لفيروس (كورونا) وتوزيعه قبل أن يثبت أنه آمن وفعال في تجارب كبيرة، قد يضر بالجهود المبذولة لتطوير لقاحات أخرى.

ونقل موقع (CNN) عن مصدرين، إن مسؤولي البيت الأبيض، أثاروا إمكانية الترخيص المبكر لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ، قبل الانتهاء من التجارب في المراحل المتأخرة، فيما نفى مايكل كابوتو مساعد وزير الشؤون العامة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، وجود أي جهد لتسريع تطوير اللقاح لأغراض سياسية.

وقال فاوتشي: "إنها ستكون فكرة سيئة"، "الشيء الوحيد الذي لا ترغب في رؤيته مع اللقاح هو الحصول على الترخيص قبل أن يكون لديك إشارة على الفعالية".

وأضاف: أن "أحد المخاطر المحتملة إذا تركت اللقاح قبل الأوان هو أنه سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على اللقاحات الأخرى تسجيل الأشخاص في تجربتها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ويتم اختبار العديد من اللقاحات في الولايات المتحدة وتعمل الشركات على زيادة الإنتاج أثناء الاختبار، بحيث إذا ثبت أن اللقاح آمن وفعال، يمكن توزيعه على الفور.

وأضاف فاوتشي: "بالنسبة لي، من الأهمية بمكان أن تظهر بشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال"، "نأمل ألا يتعارض شيء مع الدليل الكامل على أن اللقاح آمن وفعال".

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