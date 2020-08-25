"الصحة" بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) داخل مراكز الحجر الصحي بالقطاع





يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من الكشف عن أربع إصابات بالفيروس، خارج مراكز الحجر الصحي، الأمر الذي أدى إلى قرار من وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بفرض حظر التجول لمدة 48 ساعة.





ومنذ بدء الجائحة عالمياً، لم يشهد القطاع، تسجيل أية إصابة خارج مراكز الحجر، وإنما كانت الإصابات من الوافدين عبر معبري رفح وبيت حانون جنوب وشمال القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من داخل مراكز الحجر الصحي.