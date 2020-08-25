تخللها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.



ففي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية مراح رباح، جنوب بيت لحم، واعتقلت الشبان أحمد صالح الفقيه (20 عاماً)، وأحمد محمد ثوابته، وحمزة خليل طقاطقة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، صعدت في الفترة الأخيرة من حملة اعتقالاتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، إضافة إلى استدعاء عدد آخر.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب جهاد حسن عوض أبو عبيد، بعد تفتيش منزل ذويه في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل.



وفي جنين، اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية الشاب شاي سامي زكارنة (33 عاماً) بعد تسللها إلى منزله في منطقة المربع في بلدة قباطية جنوب جنين.



واقتحمت قوات الاحتلال، مساندة للقوة الخاصة، الحي الغربي في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.



وفي طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة فرعون والحارة الشرقية في طولكرم، ترافقها دوريات الاحتلال.



واعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين وجدي توفيق يوسف جيوسي (35 عاماً)، وعماد أكرم بلعاوي (26 عاماً)، وأحمد درويش أبو ذياب (22 عاماً)، بعد مداهمة منازلهم في الحي الشرقي لطولكرم.



وفي قلقيلية، دهمت قوة للاحتلال بلدة جيوس قضاء قلقيلية، وسط انتشار لدوريات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة ومحيطها.



وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي، حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين، وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.