إسرائيل: (كنيست) تصادق على إرجاء إقرار "ميزانية الدولة" لأربعة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت (كنيست) في إسرائيل، الليلة الماضية على مشروع القانون الذي طرحه العضو فيها، تسفي هاوزير، والقاضي بإرجاء موعد إقرار ميزانية الدولة باربعة اشهر، ليحل في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.



وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 67 مؤيداً مقابل 47 معارضاً، وذلك بعد ان كان الجانبان (ليكود) و(أزرق أبيض)، قد أعلنا موافقتهما على الاقتراح، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأكد غانتس في بيان متلفز، أدلى به مساء أمس، في (كنيست) أنه لن يسمح لأحد أن يدوس على سلطة القانون والديمقراطية، وأن يتدخل في إجراءات تعيين القائمين على سلطة القانون، ملمحاً إلى مطالب (ليكود) بهذا الخصوص.



وأضاف رئيس (أزرق أبيض)، أنه قام بهذه الخطوة لتفادي إجراء جولة أخرى من الانتخابات، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى توسيع الشروخ في المجتمع الإسرائيلي، وحتى إلى سفك الدماء.



وبدوره، أكد نتنياهو بأنه أوعز إلى نواب (ليكود) بالتصويت لصالح التسوية، التي طرحها هاوزير، مؤكداً أنه سيعمل كل ما بوسعه تفادياً لإجراء انتخابات، نحن في غنى عنها.