الاحتلال يهدم بركسات في تجمع وادي السيق شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثمانية بركسات في تجمع وادي السيق، قرب قرية دير دبوان شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، مصحوبة بالجرافات، داهمت التجمع، وباشرت بهدم البركسات، وشردت سكانها.



وأضافت المصادر، أن البركسات، تعود لعائلات عودة عواد كعابنة، وسليمان سالم كعابنة، وسليمان مصطفى كعابنة، فيما أن المنطقة المستهدفة، تقع ضمن المناطق المهددة بالضم بمحاذاة طريق "أيلون" الاستيطاني.



وأشارت إلى أن الاحتلال، استولى بعد عملية الهدم على محتويات البركسات.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، اقتحمت المنطقة خلال الأشهر الماضية عدة مرات، وأخطرت عشرات العائلات بالإخلاء أو الهدم.



ويعيش سكان المضارب البدوية في منطقة وادي السيق إلى الشرق من مدينة رام الله، نكبة متجددة بسبب خطر تهجيرهم من مساكنهم في مساعي الاحتلال والمجموعات الاستيطانية للاستيلاء على المنطقة وتهويدها.



ومن جانبه، أكد مركز القدس للحماية القانونية، متابعة ملف المنطقة في وادي السيق من عام 1996، ومنذ ذلك العام، يتلقى السكان إخطارات بدعوى وجودهم بمنطقة عسكرية، رغم إثبات أنها خارج منطقة الرماية المخصصة للتدريبات.