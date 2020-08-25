وزارة الخارجية تُصدر إعلاناً مهمًا للعالقين الراغبين بالعودة لأمريكا

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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن، الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم، فعلى كل من يرغب بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الدخول إلى منصة التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuationوقالت الخارجية: إنه تفتح المنصة للتسجيل ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/08/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 30/08/2020، علماً بأن الهدف من بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الامريكية في هذه المرحلة حصر الأعداد فقط.وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح التسجيل للمواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بدءاً من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/08/2020 حتى صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 31/08/2020، وذلك بالاتصال على الرقم: