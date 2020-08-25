وزارة الخارجية تُصدر إعلاناً مهمًا للعالقين الراغبين بالعودة لأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن، الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم، فعلى كل من يرغب بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الدخول إلى منصة التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation
وقالت الخارجية: إنه تفتح المنصة للتسجيل ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/08/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 30/08/2020، علماً بأن الهدف من بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الامريكية في هذه المرحلة حصر الأعداد فقط.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح التسجيل للمواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بدءاً من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/08/2020 حتى صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 31/08/2020، وذلك بالاتصال على الرقم:
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن، الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم، فعلى كل من يرغب بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الدخول إلى منصة التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation
وقالت الخارجية: إنه تفتح المنصة للتسجيل ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/08/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 30/08/2020، علماً بأن الهدف من بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الامريكية في هذه المرحلة حصر الأعداد فقط.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح التسجيل للمواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بدءاً من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/08/2020 حتى صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 31/08/2020، وذلك بالاتصال على الرقم:
970594224855+ أو الرقم 1973234498+
التعليقات