عريقات: أتحدى إيدي كوهين أن ينشر حساباتي بالبنوك الإسرائيلية



وأضاف: "أتحداه أن ينشر حساباتي فى البنوك الإسرائيلية أو الدولية أو غيرها من اتهاماته الساقطة مثله، إن كان شخصية حقيقية فسوف تقاضيه المحاكم الدولية".









وكان كوهين نشر صورة لعريقات تظهر تواجده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء ترأسه للوفد الفلسطيني المفاوض، قبل سنوات، وأخرى أشار فيها إلى تواجد عريقات في مستشفى إسرائيل للعلاج قبل نحو سنتين.



ورد عريقات على الصورة التي تجمعه مع نتنياهو قوله: "كانت كل لقاءاتنا علنية، وأنتم من أوقفتم المفاوضات للاستمرار بالاحتلال، والأمة العربية حية ولن تموت، والخزي والعار لم يروج أكاذيبك من الصهاينة العرب". وكان كوهين نشر صورة لعريقات تظهر تواجده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء ترأسه للوفد الفلسطيني المفاوض، قبل سنوات، وأخرى أشار فيها إلى تواجد عريقات في مستشفى إسرائيل للعلاج قبل نحو سنتين.ورد عريقات على الصورة التي تجمعه مع نتنياهو قوله: "كانت كل لقاءاتنا علنية، وأنتم من أوقفتم المفاوضات للاستمرار بالاحتلال، والأمة العربية حية ولن تموت، والخزي والعار لم يروج أكاذيبك من الصهاينة العرب".









كما رد عريقات على الصورة التي أشار فيها كوهين بأنها أثناء تواجد أمين سر اللجنة التنفيذية في مستشفى إسرائيلي، بقوله: "رفضتم وفرضتم وخنتم أمانة الطب، إنهم أمثالك من العنصريين، مزقتم بطاقات التبرع بالأعضاء".

كما رد عريقات على الصورة التي أشار فيها كوهين بأنها أثناء تواجد أمين سر اللجنة التنفيذية في مستشفى إسرائيلي، بقوله: "رفضتم وفرضتم وخنتم أمانة الطب، إنهم أمثالك من العنصريين، مزقتم بطاقات التبرع بالأعضاء".





رام الله - دنيا الوطنشن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، هجوماً شديد اللهجة على الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين.يأتي ذلك، بعد ساعات من تعرض عريقات لحملة إساءة مستمرة من قبل كوهين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).وقال عريقات عبر (تويتر): "أن يهاجمني ويتهمني صهيوني أقل ما يقال إنه من يقتل أطفال فلسطين باسم إيدي كوهين فهذا وسام شرف".