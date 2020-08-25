شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: العمادي يتوجه لقطاع غزة الليلة رغم حظر التجول بسبب (كورونا)

صحيفة إسرائيلية: العمادي يتوجه لقطاع غزة الليلة رغم حظر التجول بسبب (كورونا)
السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان في قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن زيارة السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي للقطاع، لم تتأجل.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن "العمادي يصل اليوم إلى إسرائيل، وسيدخل غزة الليلة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، رغم حظر التجول، الذي تفرضه حماس في قطاع غزة بسبب (كورونا)".

وساد القطاع خلال الأيام الأخيرة، حالة من التوتر، على خلفية إطلاق شبان فلسطينيين بالونات حارقة، صوب مناطق "غلاف غزة"، فيما يرد الجيش الإسرائيلي، بقصف مناطق في القطاع.

ويسعى العمادي إلى التوسط مرة أخرى، بين حركة حماس وحكومة الاحتلال من أجل تهدئة الوضع في القطاع، وتنفيذ مطالب الحركة في سبيل تخفيف الحصار.

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