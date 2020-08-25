حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي رغم إعلان الطوارئ بالقطاع بسبب (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف قطاع غزة، فجر اليوم، في ظل حالة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) خارج مراكز الحجر الصحي.



وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "القصف الصهيوني لقطاع غزة فجر اليوم، بالرغم من حالة الطوارئ، التي يعيشها القطاع؛ لمواجهة جائحة (كورونا)، يعكس السلوك الهمجي للعدو الصهيوني، ويؤكد انعدام القيم الإنسانية، لدى هذا الاحتلال الهمجي".



وأضافت: أن هذا العدوان المتمثل بالقصف، هو امتداد لعدوان الحصار وإجراءات الإغلاق المشدد المفروضة على قطاع غزة، مشددة على أن كل هذه الضغوطات على القطاع، لن توقف نضال شعبنا المشروع لكسر الحصار الظالم، وانتزاع حقه بالعيش الكريم.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر اليوم الثلاثاء، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة، صوب مناطق بـ "غلاف غزة".



ووفق مصادر محلية، فإن القصف الإسرائيلي، استهدف أرضاً زرعية، ونقطتي رصد جنوب القطاع.



يأتي ذلك، في وقت، أعلنت فيه وزارة الداخلية بغزة، بدء فرض حظر تجول في جميع محافظات قطاع غزة، بعد اكتشاف أربع حالات إصابة بفيروس (كورونا) خارج مراكز الحجر الصحي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.