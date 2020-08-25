شؤون فلسطينية

الأحمد: اجتماع للجنة الرباعية خلال 48 ساعة لبحث عملية السلام

الأحمد: اجتماع للجنة الرباعية خلال 48 ساعة لبحث عملية السلام
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه تناول مع بوغدانوف تطورات الأوضاع، أولاً داخل فلسطين في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي، وثانياً بحث عملية السلام. 

ووفق الأحمد، فقد أكد المسؤول الروسي، على موقف موسكو الثابث والرافض لـ (صفقة القرن)، والرافض لقرار الضم، وأعلن تمسك بلاده بموقفها لإحلال السلام العادل، وفق إجراءات الشرعية الدولية. 

وقال: "أبلغني بوغدانوف أن اتصالات جرت خلال الأسبوع الماضي، وسيكون هناك مناقشة لأطراف اللجنة الرباعية خلال يومين، لمناقشة كيفية الخروج من الجمود، وإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، بما يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية". 

وأوضح: بعد 48 ساعة، سيعقد لقاء عن بعد بين أطراف الرباعية، للنقاش مجدداً حول عملية السلام، والخروج من المأزق. 

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، أن المسؤول الروسي، رحب بالتقارب الذي جرى في الفترة الأخيرة بين الفصائل وحركتي فتح وحماس من خلال المشاركة في الفعاليات المشتركة، لمواجهة خطة الضم.

وقال الأحمد: بوغدانوف أكد أن روسيا ستستمر بجهودها التي اعتادت عليها منذ سنوات من خلال علاقاتها مع مختلف الفصائل من أجل حثها للاستمرار في النهج الوحدوي، لنصل إلى موقف سياسي موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يساعد الشعب الفلسطيني على إفشال المؤامرة.

وتابع: "اتفقنا من حيث المبدأ أن تواصل روسيا اتصالاتها وعندما تسنح الفرصة في القريب العاجل، ستقدم روسيا عملياً على تنظيم لقاء في المستقبل بين كل الفصائل على غرار اللقاءات التي عقدت في موسكو سابقاً من أجل تعزيز الوحدة الوطنية".

في سياق آخر، قال الأحمد: إن دولة فلسطين ستترأس اجتماعاً للجامعة العربية، يوم التاسع من الشهر المقبل، ونأمل بالفعل أن يتعزز الموقف العربي أكثر، ونتطلع أن تعيد قيادة الإمارات النظر في الموقف، الذي تنوي التوقيع عليه مع إسرائيل.

كما أشار عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، إلى اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية يوم الخميس المقبل، لبحث كيفية إبقاء الخطوات العملية المطلوبة على الصعيدين المحلي والدولي، فيما يتعلق بمخطط الضم و(صفقة القرن)، وتعزيز الشراكة الوطنية والموقف الوطني الموحد.

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