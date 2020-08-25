"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة مع دخول منع التجول حيز التنفيذ بالقطاع

حظر التجول في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، بأن هناك حركة مرورية هادئة جداً، منذ الصباح الباكر، على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، بسبب دخول قرار حظر التجوال حيز التنفيذ.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وتابعت: سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث مروري واحد، لم ينتج عنه أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.