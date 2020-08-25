عباس زكي يوجه رسائل إشادة بمواقف الكويت الرافضة للتطبيع

عباس زكي

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رام الله - دنيا الوطن

وجه عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، رسائل اعتزاز وتقدير بالمواقف القومية والوطنية للكويت؛ الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



ووجه زكي، رسائل للسيدة لولوة الملا، رئيس جمعية كويتيون من أجل القدس، وللحملة الشعبية الكويتية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أشاد فيها بكل فخر واعتزاز بالمواقف الوطنية والقومية الصلبة للكويت الشقيق، ممثلة بأمير الكويت والحكومة والبرلمان والشعب الكويت الشقيق، والتي مثلت الشرف العربي وكرامة أمتنا العربية والإسلامية، في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا الفلسطيني والأمة العربية، مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بعد هذه الهرولة باتجاه التطبيع العربي مع محتل الأرض والحقوق دون خجل، وبدون مراعاة للقيم والأخلاق العربية والعقيدة الإسلامية، قافزين على كل قرارتهم في جامعة الدول العربية، ومبادرة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، التي تبنتها مؤتمرات القمم العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.



وأكد زكي في رسالته على تقديره والقيادة الفلسطينية، للمواقف الصلبة والقومية والوطنية، التي عبرت عنها دولة الكويت، ممثلة بأمير الكويت، والحكومة، والبرلمان، وجميع قطاعات الشعب الكويتي من مؤسسات وجمعيات وأفراد، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، رغم الضغوطات التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية.



وجدد زكي في رسائله على أن شعبنا الفلسطيني، ماضٍ في كفاحه، وسيواصل مسيرته النضالية الرافضة للخنوع والذل والمهانة؛ دفاعاً عن حريته وكرامة أمته العربية، وأن شعبنا يتطلع دائماً لأمته العربية والإسلامية الحاضنة الأساسية والداعمة والمساندة لنضاله.