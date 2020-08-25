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شؤون فلسطينية

وزير العمل يُوضح تفاصيل جديدة لصرف منحة البنك الدولي للعمال و"العمل مقابل المال"

وزير العمل يُوضح تفاصيل جديدة لصرف منحة البنك الدولي للعمال و"العمل مقابل المال"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح وزير العمل، نصري أبو جيش، تفاصيل جديدة حول صرف منحة البنك الدولي للعمال، الذين تضرروا من جائحة (كورونا). 

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك منحة من البنك الدولي، مكونة من ثلاثة مكونات، الأول: لدعم الأسر الفقيرة، والثاني: دعم العمال العاطلين، الذين تضرروا من (كورونا)، والثالث: العمل مقابل المال، الذي يشرف عليه صندوق التشغيل.

وأضاف أبو جيش: المكون الذي له علاقة بوزارة العمل، سيكون تقديم المساعدات لـ 68 ألف عامل، تضرروا من (كورونا) بواقع 700 شيكل لكل عامل.

وقال: نحن الآن في مرحلة تدقيق البيانات، حيث تم الحصول على بيانات من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، وسيتم معالجة هذه البيانات.

وتابع: سيكون هناك فحص ميداني، وسيكون هناك 10000 مستفيد، كل أسبوع، فيما ستكون المعايير، أن العامل يجب أن يكون من متضرري الوباء، ولم يستفد من منحة "وقفة عز"، ولا يحصل على راتب، ولا يوجد لديه مصدر دخل. 

وقال وزير العمل: إن المستهدف عمال السوق المحلي، يشمل عمال المياومة، والقطاعات التي تضررت، قطاعات الخدمات، والسياحة والمنشآت. 

فيما يتعلق بصندوق التشغيل، ستكون المساعدات وفق برنامج المال مقابل العمل، وتشمل 3200 فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر، سيحصل المستفيد على 420$ من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات، وسيكون هناك توزيع للوظائف على المؤسسات والوزارات.

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