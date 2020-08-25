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الشعبية: ندعم الإجراءات الحكومية الطارئة من أجل التصدي لفيروس (كورونا) بغزة

الشعبية: ندعم الإجراءات الحكومية الطارئة من أجل التصدي لفيروس (كورونا) بغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن أمنياتها بالسلامة والشفاء لأبناء الشعب في قطاع غزة، من جائحة (كورونا) الخطيرة، وتؤكد أنها تراهن على وعيهم في مواجهة هذا المرض، وتدعوهم للتحلي بالمسؤولية، وبالهدوء وبالاطمئنان وتكاتف الجميع من أجل الانتصار على الجائحة الخطيرة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وتوفير كل الاحتياجات الأساسية والطبية من أجل مواجهة المرض.

وأكدت الجبهة دعمها للإجراءات الحكومية الطارئة من أجل التصدي للفيروس ومنع انتشاره، وحماية المواطنين من مخاطره، وضرورة استمرار جهودها في توفير وتأمين كل الحاجات والمستلزمات الأساسية؛ لمواجهة المرض، وتعزيز صمود المواطنين في ظل الحصار والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع، كما أن مواجهة المرض مسؤولية جماعية تقتضي من كل المؤسسات والقطاع الخاص و(أونروا) التعاون من أجل التصدي له، ومساعدة أبناء شعبنا في القطاع.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في القطاع إلى الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات والإجراءات الوقائية، بما فيها الالتزام بحظر التجوال، واتباع شروط السلامة الضرورية، حرصاً على سلامتهم، داعية وسائل الإعلام والصحافيين، وكل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة استقاء كل الأخبار المتعلقة بالمرض والسلامة من الجهات الرسمية

وفي ضوء الإعلان عن حالة الطوارئ، تعلن الجبهة إلغاء مهرجانها المركزي على شرف ذكرى استشهاد الأمين العام أبو علي مصطفى، المقرر الخميس المقبل، وتؤكد أنها وكل منظماتها ولجانها ومؤسساتها في حالة طوارئ؛ لمساعدة شعبنا والأجهزة الحكومية في الوقاية من المرض، وحماية أبناء شعبنا، وتعزيز مقومات صموده في مواجهة هذا المرض الخطير.

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