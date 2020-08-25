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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة شبان في القدس ويقتحم العيسوية

الاحتلال يعتقل خمسة شبان في القدس ويقتحم العيسوية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، ثلاثة شبان مقدسيين، فيما اقتحمت قوة احتلالية بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر مقدسية، بانّ قوات الاحتلال، اعتقلت أربعة شبان من أمام باب حطة في البلدة القديمة، وهم: يوسف شاويش، وإبراهيم النتشة، وعادل العجلوني، ومحمد إبراهيم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر عودة من قلنسوة في الداخل المحتل، واقتادته لمركز تحقيق القشلة في القدس.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوة احتلالية حي آل عبيد في بلدة العيساوية، قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان الذين قاموا بإلقاء الحجارة، وأطلقوا الألعاب النارية صوب الجنود الذين ردوا بالرصاص والقنابل الصوتية والغازية.

وتعتبر بلدة العيساوية من أكثر بلدات القدس، التي تتعرض لهجمات واقتحامات الاحتلال المتكررة، والتي يتخللها اعتداء على السكان، واعتقال العشرات بينهم نساء وأطفال.

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء، وتهدم منازلهم، وتوزع بشكل أسبوعي الإخطارات بحجة البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية، التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادرت قبل نحو عشر سنوات مئات الدونمات من أراضي العيسوية في حدودها الشرقية، وأقامت عليها معسكرات للجيش، أشهرها "معسكر الكتيبة".

 وتتعرض العيسوية، وبلدت القدس لحملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم الفلسطينيون من التوسع العمراني في أراضيهم، إضافة لإجبار عشرات المواطنين على هدم منازلهم ذاتيًا، أو من قبل آليات الاحتلال، وتسليم عشرات الإخطارات.

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