14 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بر الصين الرئيسي

سجلت الصين اليوم الثلاثاء، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، فإن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84981، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





رام الله - دنيا الوطن