تونس: رئيس الوزراء المكلف يُعلن تشكيل حكومة تكنوقراط وتعيين وزير كفيف



وعين الرئيس قيس سعيد، المشيشي (46 عاماً) الشهر الماضي، وكان وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، والذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.



وعين المشيشي علي الكعلي، وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيراً للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



واقترح تعيين توفيق شرف الدين، وزيراً للداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزيراً للدفاع، وعثمان الجرندي، وزيراً للخارجية، ووليد الزيدي، وزيراً للثقافة.



وسيكون الزيدي، أول وزير كفيف في تاريخ تونس، وهو أيضاً أول كفيف تونسي، يناقش أطروحة الدكتوراه، ويحصل عليها.



وتحتاج حكومة المشيشي، للحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة، وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان، فإن للرئيس حق حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، يوم الاثنين، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب.