شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": هيئاتنا ومنظماتنا ومؤسساتنا بالقطاع في حالة طوارئ للمساعدة بمجابهة الوباء

"الديمقراطية": هيئاتنا ومنظماتنا ومؤسساتنا بالقطاع في حالة طوارئ للمساعدة بمجابهة الوباء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه علي ضوء الإعلان عن حالة الطوارئ جري إلغاء جميع فعاليات الجبهة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء سواء فعالية المحافظة الوسطي، حول الإغلاق ومنع دخول الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء، أو حفل التأبين لشهداء عملية غانور ابو حطب وابو جاموس برفح.                            
وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن كل هيئات ومنظمات ومؤسسات الجبهة في حالة طوارئ لمساعدة ومساندة شعبنا والمؤسسات الحكومية في مجابهة هذا المرض الخطير للوقاية وحماية أبناء شعبنا.

كما دعت إلى الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة والداخلية والتعاون بما يمكن من توحيد كل الطاقات والإمكانيات في مواجهة الوباء.

ودخل قرار حظر التجوال بقطاع غزة الليلة الماضية، حيز التنفيذ وسط إجراءات مشددة، بعد اكتشاف أول أربع إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، خارج مراكز الحجر الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها إصابات بالفيروس خارج مراكز الحجر بالقطاع، وذلك منذ تفشي المرض في العام في أواخر العام الماضي.

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