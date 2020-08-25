دولي

إسرائيل: (كنيست) تناقش اقتراح حل الوسط بشأن إرجاء إقرار الميزانية

إسرائيل: (كنيست) تناقش اقتراح حل الوسط بشأن إرجاء إقرار الميزانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت (كنيست) في إسرائيل، بكامل هيئتها اقتراح حل الوسط الذي طرحه العضو فيها، تسفي هاوزير بشأن إرجاء إقرار "الميزانية العامة للدولة". 

وأُفيد أن حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض)، لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول النقاط الخلافية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)

وكانت مصادر في (أزرق أبيض)، قالت إنه لم تبق أمام نتنياهو إلا ساعات معدودة، لإثبات رغبته في تفادي الذهاب الى الانتخابات كما كان قد أعلن مساء أمس. 

وأكد بيان الحزب أن أي محاولة من جانب (ليكود) لتعيين نائب عام للدولة، أو مستشار قانوني للحكومة، ستواجه ما وصفه البيان بسور مانع، أما (ليكود) فحذر من أن تؤدي تصرفات (أزرق أبيض)، إلى تبكير موعد الانتخابات.

وفي غضون ذلك أُفيد أن نتنياهو أكد أنه لن يتدخل في مسألة تعيين المستشار القانوني أو النائب العام أو المفتش العام للشرطة، قائلا: إن ادعاءات (أزرق أبيض)، بهذا الخصوص ما هي إلا محاولة للتهرب من تسوية هاوزير، وجر الدولة إلى جولة أخرى من الانتخابات كما قال.

وقال رئيس الوزراء بالإنابة، رئيس (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إن حزبه سيصوت لصالح حل الوسط الذي طرحه هاوزير، والذي يقضي بارجاء إقرار ميزانية الدولة بثلاثة اشهر أخرى، مما يبعد احتمال اجراء انتخابات رابعة في غضون عام.

 ومع ذلك أكد غانتس في بيان متلفز أدلى به مساء أمس، في (كنيست) أنه لن يسمح لأحد أن يدوس على سلطة القانون والديمقراطية، وأن يتدخل في إجراءات تعيين القائمين على سلطة القانون، ملمحا إلى مطالب (ليكود) بهذا الخصوص. 

وأضاف رئيس (أزرق أبيض)، أنه قام بهذه الخطوة لتفادي إجراء جولة أخرى من الانتخابات التي كان من شأنها أن تؤدي إلى توسيع الشروخ في المجتمع الإسرائيلي وحتى إلى سفك الدماء.

وبدوره أكد نتنياهو بأنه أوعز إلى نواب (ليكود) بالتصويت لصالح التسوية التي طرحها هاوزير، مؤكداً أنه سيعمل كل ما بوسعه تفادياً لإجراء انتخابات نحن في غنى عنها.

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