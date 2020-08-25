سرايا القدس تنعي أربعة من عناصرها استشهدوا بانفجار شرقي حي الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أربعة من عناصرها في "لواء غزة"، استشهدوا في انفجار شرقي حي الشجاعية.
نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أربعة من عناصرها في "لواء غزة"، استشهدوا في انفجار شرقي حي الشجاعية.
وقالت السرايا إن الشهداء هم، إياد جمال الجدي (42 عاماً)، وامعتز عامر المبيض (29 عاماً)، ويعقوب منذر زيدية (25 عاماً)، ويحيى فريد المبيض (23 عاماً).
ووقع الانفجار الذي لم تعرف أسبابه بعد وفق المصادر الرسمية، مساء أمس الاثنين، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.
ووفق مصادر محلية، فإن الانفجار وقع في منطقة (الكوربة) في حي الشجاعية.
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