سرايا القدس تنعي أربعة من عناصرها استشهدوا بانفجار شرقي حي الشجاعية

وقالت السرايا إن الشهداء هم، إياد جمال الجدي (42 عاماً)، وامعتز عامر المبيض (29 عاماً)، ويعقوب منذر زيدية (25 عاماً)، ويحيى فريد المبيض (23 عاماً).

ووقع الانفجار الذي لم تعرف أسبابه بعد وفق المصادر الرسمية، مساء أمس الاثنين، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.



