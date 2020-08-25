شاهد: قرار حظر التجوال بالقطاع بسبب (كورونا) يدخل حيز التنفيذ وسط إجراءات مشددة

رام الله - دنيا الوطندخل قرار حظر التجوال بقطاع غزة الليلة الماضية، حيز التنفيذ وسط إجراءات مشددة، بعد اكتشاف أول أربع إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، خارج مراكز الحجر الصحي.وهذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها إصابات بالفيروس خارج مراكز الحجر بالقطاع، وذلك منذ تفشي المرض في العام في أواخر العام الماضي.وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان أصدره منتصف هذه الليلة، عن تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس داخل قطاع غزة من غير المحجورین، لأربعة أفراد من عائلة واحدة.ووفق البيان، فقد قالت وزارة الصحة والطواقم المعنية، فور ثبوت الإصابات بإجراءاتها الصحية مع الحالات المكتشفة وفق البروتوكول المعتمد ويجري الان تحديد مصدر العدوى وكشف خارطة المخالطين للتعامل معها.وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات قطاع غزة، بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في كافة المرافق لمدة 48 ساعة بدء من هذه الليلة بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية واغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات، علما أن هذه الفترة لازمة لعمليات حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة.كما دعت كل من زار "سوبر ماركت النداء" وعلى مدى أسبوع فائت مقابل شهداء الأقصى، للتواصل مع وزارة الصحة وحجر أنفسهم منزليا.كما أهابت بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم طوال الـ 48 ساعة المذكورة ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظا على صحتكم وسلامة المجتمع، وندعو الجميع لاتخاذ أقصى درجات الحذر والمكوث في المنازل واتباع إجراءات السلامة و التقيد بما يصدر عن الجهات الحكومية المختصة فقط.من جهته، قال الناطق باسم "الداخلية" بغزة، إياد البزم: إن حظر التجوال في القطاع قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لديها تصور للتعامل مع احتياجات المواطنين.وأضاف البزم، لقناة (الأقصى) الفضائية: "إن طالت مدة الإغلاق، سنعلن إجراءاتنا بشأن الحاجات الأساسية للمواطنين، وتقرر تعطيل المؤسسات بشكل كامل، وفرض حظر التجوال قابل للتمديد".وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني، في غزة، أن المخزون السلعي والتمويني للمواد الغذائية والبضائع متوفر لعدة أشهر.وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إن السلع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية"، مطالبةً المواطنين بعدم التهافت على المحلات.وأعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، أنه تقرر تعليق الدراسة، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكالة الغوث (رياض أطفال ومدارس ومؤسسات تعليم عالٍ).وأشارت الوزارة في تصريح مقتضب لها، مساء اليوم الاثنين، إلى أن هذه الإجراءات، جاءت نظراً للظروف الصحية الطارئة بعد إصابة أربعة مواطنين، مساء اليوم، بفيروس (كورونا) من غير المحجورين.أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة إغلاق جميع مساجد القطاع مؤقتاً ولمدة 48 ساعة، ووقفُ صلوات الجماعة ابتداءً من فجر يوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس 2020م.وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أنه سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومةِ، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.وأعلنت فصائل المقاومة بالقطاع، عن جهوزيتها الكاملة لخدمة أبناء شعبنا وتسخير امكانياتها المتاحة للدفاع عن ابناء شعبنا في مواجهة الوباء كما نواجه الاحتلال.كما قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم، إن حركته تقدر الجهود الجبارة، التي تبذلها القطاعات الحكومية في غزة وخاصة وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية لمواجهة فيروس (كورونا)، ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني وحمايته من الأخطار.وأعلنت النيابة العامة بغزة، عن حظر النشر وتداول أي أخبار أو معلومات حول انتشار وباء (كورونا) في قطاع غزة، سوى مما يصدر عن وزارة الصحة والجهات الحكومة الأخرى في القطاع.