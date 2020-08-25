طائرات ودبابات الاحتلال تقصف مناطق جنوب قطاع غزة





ووفق مصادر محلية، فإن القصف الإسرائيلي، استهدف أرضاً زرعية ونقطتي رصد جنوب القطاع.





من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال:‏ ‎إن طائرات حربية وأخرى بالإضافة إلى دبابات الجيش الإسرائيلي، أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع.





رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق بـ "غلاف غزة".