شؤون فلسطينية

مركز الميزان يُعلق على تسجيل أربع إصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع

مركز الميزان يُعلق على تسجيل أربع إصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) جاء فيه: 

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي عند حوالي الساعة 23:00 من ليل الاثنين الموافق 24/08/2020 حظر التجوال التام لمدة 48 ساعة في قطاع غزة.

وجاء القرار على خلفية كشف أربع حالات إصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19) خارج مناطق الحجر. 

وأمام مخاطر انتشار الوباء، وفي ظل الأوضاع القاسية التي يمر فيها شعبنا في قطاع غزة، فإن مركز الميزان يهيب بالمواطنين كافة تمثل الخطر الشديد الذي يتهدد حياة الجميع، في ظل جهاز صحي يعاني من تحديات ومشكلات كبيرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي.

عليه فإن مركز الميزان إذ يعلن إغلاق مكاتبه والتزام موظفيه في العمل من البيت، فإنه يهيب بالجميع تمثل الخطر وتحمل المسئولية تجاه أسرهم وأبناء شعبهم وعدم التهاون في احترام تدابير الوقاية وقرارات وزارة الصحة والالتزام التام بقرار حظر التجوال.

أخبار ذات صلة

فصائل المقاومة: نعلن تسخير إمكانياتنا المتاحة للدفاع عن شعبنا بمواجهة (كورونا)

فصائل المقاومة: نعلن تسخير إمكانياتنا المتاحة للدفاع عن شعبنا بمواجهة (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: السلع التموينية متوفرة لعدة أشهر ونطالب التجار بعدم احتكار السلع

"الاقتصاد" بغزة: السلع التموينية متوفرة لعدة أشهر ونطالب التجار بعدم احتكار السلع

حماس تُعلق على اكتشاف أربع إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع

حماس تُعلق على اكتشاف أربع إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع

الداخلية بغزة: حظر التجول قابل للتمديد والاقتصاد لديها تصور للتعامل مع احتياجات المواطنين

الداخلية بغزة: حظر التجول قابل للتمديد والاقتصاد لديها تصور للتعامل مع احتياجات المواطنين

الأوقاف بغزة تُقرر إغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة

الأوقاف بغزة تُقرر إغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة

التعليم بغزة تُقرر تعليق الدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية

التعليم بغزة تُقرر تعليق الدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تُطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تُطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة

النيابة بغزة تحظر نشر أخبار تتعلق بفيروس (كورونا) سوى من المصادر الرسمية

النيابة بغزة تحظر نشر أخبار تتعلق بفيروس (كورونا) سوى من المصادر الرسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تُطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تُطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة

مؤتمر مهم وعاجل لوزارة الصحة بغزة الساعة 11

مؤتمر مهم وعاجل لوزارة الصحة بغزة الساعة 11

وزير الخارجية البريطاني يزور إسرائيل والضفة خلال أيام

وزير الخارجية البريطاني يزور إسرائيل والضفة خلال أيام

نتنياهو يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي

نتنياهو يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي

الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً ويُفرج عن آخر

الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً ويُفرج عن آخر

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل

قتيل وعدد من الإصابات بشجار عائلي بمخيم الشاطئ غرب غزة

قتيل وعدد من الإصابات بشجار عائلي بمخيم الشاطئ غرب غزة

تفاصيل رسالة مصرية لحماس وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة

تفاصيل رسالة مصرية لحماس وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة

منوعات

شاهد: بعد &#34;الغمازة&#34;.. جليلة المغربية تكشف تفاصيل خضوعها لعملية &#34;خاصة&#34;

شاهد: بعد "الغمازة".. جليلة المغربية تكشف تفاصيل خضوعها لعملية "خاصة"

صور: &#34;فولة واتقسمت نصين&#34;.. ليلى علوي تفاجئ الجمهور بشبيهتها

صور: "فولة واتقسمت نصين".. ليلى علوي تفاجئ الجمهور بشبيهتها

موديل كليب (يلي أمك مزة): لم أُصور بوجود الشباب ولم أسمع كلمات الأغنية

موديل كليب (يلي أمك مزة): لم أُصور بوجود الشباب ولم أسمع كلمات الأغنية

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن &#34;الخرفان شرولها بيت&#34;

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن "الخرفان شرولها بيت"

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

بعد طلاقها.. أصالة تعلن &#34;خطوبتها&#34;

بعد طلاقها.. أصالة تعلن "خطوبتها"

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

عربي

(كورونا) يعطل أعمال اللجنة الدستورية السورية

(كورونا) يعطل أعمال اللجنة الدستورية السورية

السيسي يطالب بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

السيسي يطالب بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

القبض على خمسة عناصر من تنظيم الدولة في نينوى بالعراق

القبض على خمسة عناصر من تنظيم الدولة في نينوى بالعراق

السعودية تسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا) بعد أيام من تراجعها

السعودية تسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا) بعد أيام من تراجعها