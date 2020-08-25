مركز الميزان يُعلق على تسجيل أربع إصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) جاء فيه:



أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي عند حوالي الساعة 23:00 من ليل الاثنين الموافق 24/08/2020 حظر التجوال التام لمدة 48 ساعة في قطاع غزة.



وجاء القرار على خلفية كشف أربع حالات إصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19) خارج مناطق الحجر.





وأمام مخاطر انتشار الوباء، وفي ظل الأوضاع القاسية التي يمر فيها شعبنا في قطاع غزة، فإن مركز الميزان يهيب بالمواطنين كافة تمثل الخطر الشديد الذي يتهدد حياة الجميع، في ظل جهاز صحي يعاني من تحديات ومشكلات كبيرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي.



عليه فإن مركز الميزان إذ يعلن إغلاق مكاتبه والتزام موظفيه في العمل من البيت، فإنه يهيب بالجميع تمثل الخطر وتحمل المسئولية تجاه أسرهم وأبناء شعبهم وعدم التهاون في احترام تدابير الوقاية وقرارات وزارة الصحة والالتزام التام بقرار حظر التجوال.



رام الله - دنيا الوطن