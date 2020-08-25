فصائل المقاومة: نعلن تسخير إمكانياتنا المتاحة للدفاع عن شعبنا بمواجهة (كورونا)

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر الثلاثاء، بيان صحفي، تعقيباً على اكتشاف أربع إصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:





ننعي بكل فخر واعتزاز الشهداء الأبرار من أبطال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذين ارتقوا شهداء في هذه الليلة خلال الاعداد والتجهيز لازاحة هذا الكيان المجرم عن ارضنا المحتلة.





نقدر عالياً جهود المؤسسات الحكومية بغزة في مواجهة وباء كورونا في ظل اشتداد الحصار وقلة الامكانيات.





نعلن في فصائل المقاومة جهوزيتنا الكاملة لخدمة أبناء شعبنا وتسخير امكانياتنا المتاحة للدفاع عن ابناء شعبنا في مواجهة الوباء كما نواجه الاحتلال.





ندعو المؤسسات المدنية والمجتمعية والأهلية والثقافية للوقوف صفاً واحداً موحدين مع الجهات المختصة لمواجهة هذا الوباء العالمي.نطالب أهلنا بضرورة أخذ الأمور على محمل الجد والالتزام التام بالتعليمات، مع المحافظة على الهدوء والاستقرار وعدم الهلع.





ونوصي التجار بعدم الاستغلال وأن يتقوا الله في أبناء شعبهم، ونتمنى من الله أن يحفظ شعبنا من كل داء وبلاء."فصائل المقاومة الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن