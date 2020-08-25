"الاقتصاد" بغزة: السلع التموينية متوفرة لعدة أشهر ونطالب التجار بعدم احتكار السلع

وطالبت الوزارة، أصحاب المحلات والتجار، بعدم احتكار السلع أو استغلال المواطنين، مؤكدةً أن طواقمها تعمل على متابعة كافة المحلات والمولات التجارية من أجل توفير السلع للمواطنين.

ودعت، المواطنين للإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار عبر الرقم المجاني للوزارة 1800112233.





يذكر، أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت، مساء الاثنين، اكتشاف أربع حالات مصابة بفيروس (كورونا)، خارج مراكز الحجر الصحي.





وأعلنت وزارة الداخلية، عن عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بما فيها حظر التجول في محافظات القطاع، لمدة 48 ساعة، وإغلاق كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والمساجد، ومنع التجمعات.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الاقتصاد الوطني، في غزة، أن المخزون السلعي والتمويني للمواد الغذائية والبضائع متوفر لعدة أشهر.وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إن السلع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية"، مطالبةً المواطنين بعدم التهافت على المحلات.