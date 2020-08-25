حماس تُعلق على اكتشاف أربع إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع

قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم، إن حركته تقدر الجهود الجبارة، التي تبذلها القطاعات الحكومية في غزة وخاصة وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية لمواجهة فيروس (كورونا)، ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني وحمايته من الأخطار.



وأضاف برهوم، في تصريح صحفي: "كما وتقدر الحركة الدور الكبير لجموع المواطنين في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والصحية، وتفهمهم لكافة الإجراءات، التي تواكب هذه الجهود، وإننا إذ ندعم كل هذه الإجراءات، لنتمنى من الجميع المزيد من الالتزام بها من أجل تحقيق أعلى درجات الوقاية والسلامة لأبناء شعبنا وأهلنا في القطاع المحاصر".



وتابع: "إننا نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية العمل الفوري على إنهاء الحصار الظالم، الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات مواجهة الفيروس".



وأكمل: "نطالب السلطة الفلسطينية، بالقيام بدورها، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه (٢) مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، وتحديداً في ظل خطر انتشار الفيروس داخل القطاع".

رام الله - دنيا الوطن