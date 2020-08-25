الداخلية بغزة: حظر التجول قابل للتمديد والاقتصاد لديها تصور للتعامل مع احتياجات المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم: إن حظر التجوال في القطاع قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لديها تصور للتعامل مع احتياجات المواطنين.
وأضاف البزم، لقناة الأقصى الفضائية: "إن طالت مدة الإغلاق، سنعلن إجراءاتنا بشأن الحاجات الأساسية للمواطنين، وتقرر تعطيل المؤسسات بشكل كامل، وفرض حظر التجوال قابل للتمديد".
وأضاف البزم، لقناة الأقصى الفضائية: "إن طالت مدة الإغلاق، سنعلن إجراءاتنا بشأن الحاجات الأساسية للمواطنين، وتقرر تعطيل المؤسسات بشكل كامل، وفرض حظر التجوال قابل للتمديد".
وتابع البزم: "هناك دوريات شرطة، ستكون منتشرة بكافة مناطق قطاع غزة، ولدينا استنفار كامل، ونحن مستمرون في متابعة الأمر وخلية الأزمة منعقدة، ورجال الأمن انتشروا بقطاع غزة؛ لتنفيذ فرض حظر التجوال".
التعليقات