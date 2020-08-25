الداخلية بغزة: حظر التجول قابل للتمديد والاقتصاد لديها تصور للتعامل مع احتياجات المواطنين

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم: إن حظر التجوال في القطاع قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لديها تصور للتعامل مع احتياجات المواطنين.



وأضاف البزم، لقناة الأقصى الفضائية: "إن طالت مدة الإغلاق، سنعلن إجراءاتنا بشأن الحاجات الأساسية للمواطنين، وتقرر تعطيل المؤسسات بشكل كامل، وفرض حظر التجوال قابل للتمديد".





وتابع البزم: "هناك دوريات شرطة، ستكون منتشرة بكافة مناطق قطاع غزة، ولدينا استنفار كامل، ونحن مستمرون في متابعة الأمر وخلية الأزمة منعقدة، ورجال الأمن انتشروا بقطاع غزة؛ لتنفيذ فرض حظر التجوال".



رام الله - دنيا الوطن