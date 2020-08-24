الأوقاف بغزة تُقرر إغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إغلاق جميع مساجد القطاع مؤقتاً ولمدة 48 ساعة، ووقفُ صلوات الجماعة ابتداءً من فجر يوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس 2020م.
وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أنه سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومةِ، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.
وأضافت الأوقاف: "ندعو المواطنين إلى أداء صلاة الجماعة في البيوت، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم".
وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أنه سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومةِ، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.
وأضافت الأوقاف: "ندعو المواطنين إلى أداء صلاة الجماعة في البيوت، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم".
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