شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تُقرر تعليق الدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية

التعليم بغزة تُقرر تعليق الدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنه تقرر تعليق الدراسة، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكالة الغوث (رياض أطفال ومدارس ومؤسسات تعليم عالٍ).

وأشارت الوزارة في تصريح مقتضب لها، مساء اليوم الاثنين، إلى أن هذه الإجراءات، جاءت نظراً للظروف الصحية الطارئة بعد إصابة أربعة مواطنين، مساء اليوم، بفيروس (كورونا) من غير المحجورين.

وكان مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابات بفيروس (كورونا) المستجد من داخل القطاع، مشيراً إلى أن الإصابات من مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال المركز، في مؤتمر صحفي: "إن الإصابات لأربع أفراد من عائلة واحدة من غير المحجورين، وهم من مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً العمل بكافة إجراءات السلامة الشخصية".

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