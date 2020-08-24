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مباشر | إجراءات ما بعد اكتشاف حالات (كورونا) خارج الحجر الصحي بغزة

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تُطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تُطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، دعمها الكامل للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، في مواجهة ظهور حالات (كورونا) خارج مناطق الحجر الصحي، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المجتمع في قطاع غزة.

وطالبت اللجنة، جماهير الشعب الفلسطيني، بالالتزام التام بالتعليمات والقرارات، التى أعلن عنها، والمساهمة في تَحمّل المسؤولية الاجتماعية في مساندة الجهات المسؤولة عن حماية المجتمع صحياً وأمنياً واجتماعياً.

ودعت الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع الدولي، ودول العالم، للتدخل العاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة لحماية صحة المجتمع وعلاج الحالات المصابة، حتى لا يتفشى الوباء في القطاع، الذي يعاني أصلاً من نقص حاد في المتطلبات الاقتصادية والصحية.

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