النيابة بغزة تحظر نشر أخبار تتعلق بفيروس (كورونا) سوى من المصادر الرسمية



ودعت النيابة، المواطنين ووسائل الإعلام، إلى الالتزام بالقرارات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها ستباشر الإجراءات القانونية بصرامة وحزم، مع مثيري الإشاعات والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة الفلسطينية، في قطاع غزة، عن حظر النشر وتداول أي أخبار أو معلومات حول انتشار وباء (كورونا) في قطاع غزة، سوى مما يصدر عن وزارة الصحة والجهات الحكومة الأخرى في القطاع.وثمنت النيابة العامة في بيان لها، جهود وزارتي الصحة والداخلية وكافة الأطقم العاملة لمواجهة انتشار وباء (كورونا)، (كوفيد- 19)، لا سيما في ظل المستجدات التي أعلن عنها مساء اليوم الاثنين في المؤتمر الصحفي الحكومي.