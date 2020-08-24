عاجل

  • طائرات الاحتلال تستهدف موقع اليرموك في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

  • مركز الإعلام الحكومي بغزة: مؤتمر مهم لوزارة الصحة الساعة الحادية عشر مساءً

  • سماع دوي انفجار شرق مدينة غزة

شؤون فلسطينية

وزير الخارجية البريطاني يزور إسرائيل والضفة خلال أيام

وزير الخارجية البريطاني يزور إسرائيل والضفة خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، أنه سيقوم بزيارة دبلوماسية إلى المنطقة هذا الأسبوع، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها راب بزيارة دبلوماسية للمنطقة، منذ توليه منصبه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبحسب موقع (i24news) الإسرائيلي، فإن راب، سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، كما سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وذكر أنه من المتوقع، أن يدعو راب نتنياهو وعباس لاستئناف المفاوضات، التي يقول إنه يجب إجراؤها على أساس حل الدولتين.

وقال راب في بيان صادر عنه: "تعليق ضم إسرائيل لأراضي الضفة خطوة حيوية نحو شرق أوسط أكثر هدوءاً، ومن المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، ولكن في النهاية يمكن فقط للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التفاوض على حل الدولتين، وهو أمر ضروري لضمان سلام مستقر".

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرقي مدينة غزة

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرقي مدينة غزة

نتنياهو يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي

نتنياهو يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا ويفرج عن آخر

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا ويفرج عن آخر

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل

بعد بيان الغرفة المشتركة.. كيف سترد المقاومة بغزة على عدوان الزوارق الإسرائيلية؟

بعد بيان الغرفة المشتركة.. كيف سترد المقاومة بغزة على عدوان الزوارق الإسرائيلية؟

قتيل وعدد من الإصابات بشجار عائلي بمخيم الشاطئ غرب غزة

قتيل وعدد من الإصابات بشجار عائلي بمخيم الشاطئ غرب غزة

عريقات: رؤية ترامب مشروع لتدمير السلطة الفلسطينية والتطبيع جزء منها

عريقات: رؤية ترامب مشروع لتدمير السلطة الفلسطينية والتطبيع جزء منها

مجلس الوزراء يُقر آلية الدراسة بالمدارس والجامعات ووزير المالية يقرر الاستدانة من البنوك

مجلس الوزراء يُقر آلية الدراسة بالمدارس والجامعات ووزير المالية يقرر الاستدانة من البنوك

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا ويفرج عن آخر

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا ويفرج عن آخر

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل

عريقات: رؤية ترامب مشروع لتدمير السلطة الفلسطينية والتطبيع جزء منها

عريقات: رؤية ترامب مشروع لتدمير السلطة الفلسطينية والتطبيع جزء منها

الأحمد يرحب بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

الأحمد يرحب بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

الحايك يحذر من تداعيات توقف وشلل مرافق الحياة الاقتصادية في غزة

الحايك يحذر من تداعيات توقف وشلل مرافق الحياة الاقتصادية في غزة

(معاريف): المفاوضات بين حماس وإسرائيل تشبه ما يحصل بين (الليكود) و(أزرق أبيض)

(معاريف): المفاوضات بين حماس وإسرائيل تشبه ما يحصل بين (الليكود) و(أزرق أبيض)

الغرفة المشتركة: المقاومة لديها من الإجراءات ما تمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة والصيادين

الغرفة المشتركة: المقاومة لديها من الإجراءات ما تمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة والصيادين

الصحة بغزة: أجرينا 84 عينة فحص (كورونا) جديدة ولا اصابات بالفيروس

الصحة بغزة: أجرينا 84 عينة فحص (كورونا) جديدة ولا اصابات بالفيروس

منوعات

شاهد: بعد &#34;الغمازة&#34;.. جليلة المغربية تكشف تفاصيل خضوعها لعملية &#34;خاصة&#34;

شاهد: بعد "الغمازة".. جليلة المغربية تكشف تفاصيل خضوعها لعملية "خاصة"

صور: &#34;فولة واتقسمت نصين&#34;.. ليلى علوي تفاجئ الجمهور بشبيهتها

صور: "فولة واتقسمت نصين".. ليلى علوي تفاجئ الجمهور بشبيهتها

موديل كليب (يلي أمك مزة): لم أُصور بوجود الشباب ولم أسمع كلمات الأغنية

موديل كليب (يلي أمك مزة): لم أُصور بوجود الشباب ولم أسمع كلمات الأغنية

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن &#34;الخرفان شرولها بيت&#34;

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن "الخرفان شرولها بيت"

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

بعد طلاقها.. أصالة تعلن &#34;خطوبتها&#34;

بعد طلاقها.. أصالة تعلن "خطوبتها"

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

عربي

(كورونا) يعطل أعمال اللجنة الدستورية السورية

(كورونا) يعطل أعمال اللجنة الدستورية السورية

السيسي يطالب بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

السيسي يطالب بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

القبض على خمسة عناصر من تنظيم الدولة في نينوى بالعراق

القبض على خمسة عناصر من تنظيم الدولة في نينوى بالعراق

السعودية تسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا) بعد أيام من تراجعها

السعودية تسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا) بعد أيام من تراجعها