وزير الخارجية البريطاني يزور إسرائيل والضفة خلال أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، أنه سيقوم بزيارة دبلوماسية إلى المنطقة هذا الأسبوع، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها راب بزيارة دبلوماسية للمنطقة، منذ توليه منصبه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.



وبحسب موقع (i24news) الإسرائيلي، فإن راب، سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، كما سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.



وذكر أنه من المتوقع، أن يدعو راب نتنياهو وعباس لاستئناف المفاوضات، التي يقول إنه يجب إجراؤها على أساس حل الدولتين.



وقال راب في بيان صادر عنه: "تعليق ضم إسرائيل لأراضي الضفة خطوة حيوية نحو شرق أوسط أكثر هدوءاً، ومن المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، ولكن في النهاية يمكن فقط للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التفاوض على حل الدولتين، وهو أمر ضروري لضمان سلام مستقر".