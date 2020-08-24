(كورونا) يعطل أعمال اللجنة الدستورية السورية



وقال البيان: "إن السلطات السويسرية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف على علم بالحادثة، وتم اتخاذ تدابير فورية تتماشى مع البروتوكولات للتخفيف من أي مخاطر، ويجري تعقب أي شخص ربما كان على اتصال وثيق بالأشخاص المتضررين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان الموقع، قد نقل عن مصدر في المعارضة قوله إنه تم اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) بين المشاركين في اجتماعات اللجنة الدستورية.



رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في بيان تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية بعد انتهاء الاجتماع الأول، بسبب إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس (كورونا).