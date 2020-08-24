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دولي

ظريف يتهم بومبيو بمخالفة القانون الأمريكي عبر بيع الأسلحة للإمارات

ظريف يتهم بومبيو بمخالفة القانون الأمريكي عبر بيع الأسلحة للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن نظيره الأمريكي مايك بومبيو ينتهك القانون الأمريكي من خلال إغراق المنطقة بالأسلحة.

وكتب ظريف في تغريدة: "إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المخالف للقانون، ليست لديه أية هواجس بشأن انتهاك قوانين بلده"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "لقد أعرب (بومبيو) عن رغبته بتدفق المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، بينما يسعى للحيلولة دون تطبيع التعاون الدفاعي القانوني بين إيران والعالم".

وأرفق ظريف تغريدته بمقال من صحيفة (نيويورك تايمز) يتحدث عن مخالفة إدارة ترامب لقوانين الحد من التسلح، من خلال بيع أسلحة وطائرات بدون طيار للسعودية والإمارات.

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