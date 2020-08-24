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القبض على خمسة عناصر من تنظيم الدولة في نينوى بالعراق

القبض على خمسة عناصر من تنظيم الدولة في نينوى بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
ألقت مفارز الاستخبارات في محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الاثنين، القبض على خمسة عناصر من تنظيم الدولة مطلوبين وفق أحكام (المادة 4 إرهاب).

وذكرت في بيان صحفي، أن المسلحين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العناصر واشتركوا بعدة عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "كما تم ضبط وكرين تابعين إلى عناصر تنظيم الدولة في جزيرة البعاج وهي عبارة عن دور سكنية مهجورة.

وأشارت إلى "تدوين أقوال المسلحين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر.

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