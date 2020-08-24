السعودية تسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا) بعد أيام من تراجعها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1175 إصابة و42 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في ارتفاع ملموس لكلا المؤشرين بعد أيام من تراجعهما.



وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1175 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 308654 شخصا، وتعتبر 22075 حالة ناشطة و1635 منها حرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية قبل ذلك تراجعا مستمرا لـ5 أيام متتالية حيث سجلت في البلاد يوم 18 آب/ أغسطس 1409 حالات، وفي 19 أغسطس 1363، وفي 20 آب/ أغسطس 1287، وفي 21 أغسطس 1213، وفي 22 أغسطس 1184، وفي 23 أغسطس 1109.



وفي سياق متصل، أفادت الوزارة برصدها 42 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية بالتالي إلى مستوى 3691.



ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية في 18 أغسطس 34 حالة، وفي 19 أغسطس 36، وفي 20 أغسطس 42، وفي 21 أغسطس 32، وفي 22 أغسطس 30، في 23 أغسطس أيضا 30 حالة.



كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من عدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19" وصل إلى 282888 شخصا بعد تسجيل 2745 حالة شفاء جديدة.