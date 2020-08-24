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شؤون فلسطينية

نتنياهو يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي

نتنياهو يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قائلاً: "قلت له إن مشاهدة مجلس الأمن، وهو يمتنع عن الانضمام إلى آلية إعادة العقوبات الأمريكية بل يعترض عليها حتى، أو يقف جانبًا، ولا يسمح بحظر إرسال شحنات الأسلحة إلى إيران، مما يعني في الحقيقة موافقته الضمنيةِ، أمر أعتبره مخزيًا".

وأضاف نتنياهو: "قلت لبومبيو:قبل سنين ليست بمعدودة، كنت أضطر للوقوف لوحدي أحيانًا أمام الاتفاقية النووية مع إيران، لأحذر العالم من العدوان الإيراني، وقد تغير ذلك طبعًا بتولي الرئيس ترامب سدة الحكم، وكل ما قمتم به منذ ذلك الحين".

وتابع نتنياهو: "التوصل إلى معاهدة السلام، وإحلال التطبيع الكامل بين إسرائيل والإمارات، تم بوساطة الرئيس ترامب وبمساعدة بومبيو، مما يعد إنجازاً عظيماً للسلام والاستقرار في المنطقة، ويبشر بعصر جديد، حيث يمكن لمزيد من الدول الانضمام، آمل بأنه سيردنا مزيد من الأخبار السارة، ربما في المستقبل المنظور".

وأكمل: "لإسرائيل وللإمارات اقتصاد من الأكثر تطورًا في العالم والدولتان مفعمتان بالابتكار، والشراكة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة  طبيعية".

واستكمل: "للتأييد الأمريكي للاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية انعكاسات دولية، هذا هو  حلف القوى المعتدلة ضد تلك المتطرفة، وهذه هي المرة الأولى منذ 25 عامًا، حيث نعقد معاهدة سلام".

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