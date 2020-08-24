الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا ويفرج عن آخر

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين شابا مقدسيا، فيما أفرجت عن آخر بعد انتهاء فترة محكوميته.



وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نجيب من البلدة القديمة في القدس قبل أن تقتاده الى جهة غير معلومة.



وفي سياق آخر، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير صقر خليل صلاح الدين من بلدة حزما في القدس بعد اعتقال دام 15 شهراً.



وكانت محكمة الاحتلال فرضت على الأسير صلاح الدين دفع غرامه ماليه بقيمه 3 آلاف شيكل مع وقف التنفيذ 24 شهرا لمدة 5 سنوات.



واعتقل الأسير المحرر صلاح الدين بتاريخ 28/5/2019 بعد مداهمة منزله في بلدة حزما.