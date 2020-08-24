شؤون فلسطينية

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل

عشراوي: الزيارات الأمريكية الرسمية للمنطقة تهدف لإعادة موضعة إسرائيل
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي  أن زيارات رسمية لمسؤولين أمريكيين في هذا التوقيت تهدف إلى تنفيذ المخططات الأمريكية – الإسرائيلية لإعادة موضعة إسرائيل في المنطقة باعتبارها لاعب أساسي على المستويات العسكرية والأمنية والإستخباراتية وحتى الاقتصادية، وترسيخ الاستقطاب الخطير في المنطقة عموما.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تعملان على استغلال الواقع العربي المتشرذم لتقديم مكاسب مجانية لإسرائيل، وذلك من خلال شق وإضعاف الصف العربي والإسلامي وضرب مصداقية جامعة الدول العربية وتدمير قراراتها وبالأخص "مبادرة السلام العربية" التي نصت على عدم الاعتراف بإسرائيل أو تطبيع العلاقات معها إلا بعد انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.

وشددت على أن المخططات الأمريكية – الإسرائيلية ستؤدي إلى خلق أزمات جديدة وإحداث شرخ في العلاقات العربية – العربية وبين الشعوب ذاتها، إضافة تأجيج التوتر بين القيادات وشعوبها كونها تستفز مشاعر الشعوب العربية التي ما زالت داعمة للقضية الفلسطينية ومتعاطفة مع معاناة الشعب الفلسطيني ومتضامنة معه، وأشارت في هذا الصدد إلى أن استطلاعات الرأي تؤكد على أن غالبية الشعوب ما زالت تدعم القضية الفلسطينية وتعي الخطر الذي يحدق بها والمؤامرات التي تحاك ضدها.

كما وأكدت على أن مفهوم التطبيع يخدم المخطط الإسرائيلي لإقامة السلام مقابل السلام، بمعنى أن لا تدفع دولة الاحتلال ثمنا لعدوانها واحتلالها للأراضي العربية، بينما كان المفهوم الأساسي هو الأرض مقابل السلام بمعنى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلها عام 1967، كما أن إقامة دول عربية ليس بينها وبين إسرائيل صراعات وحروب علاقات تطبيعية مجانية يؤدي إلى إخضاع الحقوق الفلسطينية للإملاءات الإسرائيلية - الأمريكية وإنهاء حق شعبنا الطبيعي بأرضه وهويته وتاريخه.

وأشارت إلى أن كلا من الإدارة الأمريكية وإسرائيل تعملان بشكل حثيث على إضعاف الموقف الفلسطيني إقليميا وعالميا وخصوصا في ظل ظهور بوادر من قبل بعض الدول لاتخاذ خطوات فعلية لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها وإرسال رسالة واضحة لها بأن هناك ثمنا ستدفعه مقابل انتهاكاتها وجرائمها.

ولفتت في ختام تصريحها الى أن هذه الزيارات تأتي في إطار تداخل النشاط الأمريكي الانتخابي مع مصالح بنيامين نتنياهو، ومحاولة رخيصة للمتاجرة بقضية شعبنا العادلة لتحقيق مكاسب انتخابية لصالح نتنياهو وترامب اللذين يمران بأزمات داخلية من تهم فساد، وسوء إدارة ملف جائحة "كورونا"، وتدهور الوضع الاقتصادي، والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية ضدهما،  إضافة إلى الانقسامات الداخلية.

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