بعد بيان الغرفة المشتركة.. كيف سترد المقاومة بغزة على عدوان الزوارق الإسرائيلية؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أصدرت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تصريحات مقتضبا، تؤكد فيه أنها لن تسمح باعتداءات بحرية الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين الفلسطينيين والشواطئ في بحر قطاع غزة.



وأكدت غرفة العمليات المشتركة في تصريحها، أن المقاومة الفلسطينية لديها من الإمكانيات والإجراءات التي ستكون قادرة من خلالها على حماية شاطئ بحر غزة، والصيادين الفلسطينيين.



السؤال المطروح، هل يستطيع القطاع للتصدي لأي عدوان بحري، وحماية الصيادين من زوارق الاحتلال الإسرائيلي؟



أكد مصطفى الصواف، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن تصريح غرفة العمليات المشتركة جاء متأخرا، حيث كان الأولى أن تتعامل المقاومة مع الإرهاب الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك بأن يأتي متاخرا خير من الا يأتي.



وقال الصواف: "تحذير المقاومة الفلسطينية في مكانه، وأن على الاحتلال ان يتعظ، وأعتقد أنه في الساعات المقبلة ستؤكد على صدقية هذا التصريح من عدمه".



وحول القدرة على صدي أي عدوان بحري أو حماية الصيادين من اعتداءات الزوارق الحربية الإسرائيلية، أكد المحلل السياسي، أن المقاومة الفلسطينية لديها ما تقوله، لافتا إلى أنها قالت جزء مما لديها، حيث أن الامر مرهوناً بها.



وقال: "لولا أن لدى المقاومة ما يمكنها من صد العدوان الإسرائيلي، لما تحدثت بهذا الأسلوب المقتضب والواضح".



بدوره، أكد طلال عوكل المحلل السياسي، أن تصريح غرفة العمليات المشتركة هو جزء من الخطاب الفلسطيني، لافتا إلى ان المبادرة هذه المرة جاءت من الطرف الفلسطيني، كما أنه جزء من الرد على التهديدات الإسرائيلية، وعدم الاستجابة من قبل الاحتلال للمطالب الفلسطينية.



وفي السياق، أوضح عوكل أنه في اطار القدرة العامة على حماية الفلسطينيين، فإن هناك إمكانيات لدى المقاومة الفلسطينية، ولكن فيما يتعلق بالبحر واعتداءات الزوارق الحربية الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين، فمن الصعب القول أن هناك إمكانية لحمايتهم، كون ان البحر مفتوح وهناك زوارق حربية التي لديها إمكانيات ضخمة، وبالتالي حماية الصيادين جزء من القدرة العامة لحماية الشعب الفلسطيني.



من جانبه، أوضح الدكتور رياض العيلة، المحلل السياسي، أن هذا التصريح هو كبيقية التصريحات التي تصدر بين الفينة والأخرى حول مثل هذه الاعتداءات من قبل البحرية الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين، واغلاف المنافذ التجارية لقطاع غزة.



وقال العيلة: "ما نسمعه دائما أنه سيكون هناك رد حاسما، وبالتالي يجب التفكير بطريقة جيدة وعلمية، حول كيف ستصدون لمثل هذه البيانات، اما البيانات بغض النظر عن الكلمات الثورية، فهي لا تكفي لعملية ردع الاحتلال"، موضحا أن مثل هذه البيانات عبارة عن مواقف مكررة، وبالتالي يجب أن يكون هناك ردا ويكون هذا الرد بطريقة مدروسة.



وأضاف العيلة: "من ناحية القدرة على حماية الشواطئ والصيادين، فأرى أننا لسنا دولة تحمل اساطيل بحرية ومدفعية ودبابات وطائرات، وانما تستطيع المقاومة التصدي لهذه الاعتداءات حسب الإمكانيات المتوفرة، وليست بالطريقة التي نسمعها من خلال البيانات وكأنما نحن دولة من الدول الكبرى".



وأشار إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزة، صعبة، وبالتالي عملية المعاناة من الناحية الاقتصادية والبطالة، يجب اخذ بعين الاعتبار مصالح الناس، وبالتالي الكلمات الثورية لا تجدي كثيرا، وإنما المطلوب هو تحكيم العقل وأن تكون عملية الرد على هذه التجاوزات بتفكير علمي.