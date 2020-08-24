قتيل وعدد من الإصابات بشجار عائلي بمخيم الشاطئ غرب غزة

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مقتل مواطن وإصابة عدد من المواطنين في شجار عائلي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.





وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، إن الشرطة سيطرت على شجار عائلي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تخلله إطلاق نار أدى إلى وقوع قتيل وعدد من الإصابات.



وأضاف البطنيجي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ألقت الشرطة القبض على مُطلق النار وفتحت تحقيقاً في الحادث".





رام الله - دنيا الوطن