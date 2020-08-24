شؤون فلسطينية

تفاصيل رسالة مصرية لحماس وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة

تفاصيل رسالة مصرية لحماس وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، تفاصيل رسالة مصرية إلى حركة حماس وإسرائيل، وذلك لوقف التصعيد في قطاع غزة الذي يشهده القطاع منذ عدة أيام.

وقال موقع (حدشوت بتخون سديه)، نقلاً عن مصادر مصرية، إن مصر طلبت من الجانبين (حماس وإسرائيل) وقف التصعيد والتوتر بشكل مؤقت.

وأضاف الموقع: "أبلغت إسرائيل الوفد المصري أنها لن تستجيب لأي طلب من حماس حتى يتم وقف إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي، لكن حماس رفضت ذلك وأكدت موقفها بضرورة تلبية مطالبها أولاً".

هذا وهدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بتوجيه ضربة لقطاع غزة بزعم مواصلة إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال غانتس، وفق قناة (كان) الإسرائيلية: "يجب أن يعلم قادة حماس إنه في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا، فإن انفجاراتنا عليهم ستكون أشد ألمًا".

أضاف :"نحن لسنا مستعدين لقبول أي صاروخ أو بالون أو أي انتهاك أمني، وسنواصل الرد على كل انتهاك".

من جهته، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن كل بالون حارق أو متفجر يطلق من غزة، اتجاه المستوطنات، كانه صاروخ.

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد توتر أمني منذ أكثر من أسبوع حيث أقدمت اسرائيل على قصف عدة أهداف داخل القطاع. 

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