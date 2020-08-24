غانتس يُهدد قطاع غزة بضربة عسكرية بسبب البالونات الحارقة

هدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بتوجيه ضربة لقطاع غزة بزعم مواصلة إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.





وقال غانتس، وفق قناة (كان) الإسرائيلية: "يجب أن يعلم قادة حماس إنه في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا، فإن انفجاراتنا عليهم ستكون أشد ألمًا".



أضاف :"نحن لسنا مستعدين لقبول أي صاروخ أو بالون أو أي انتهاك أمني، وسنواصل الرد على كل انتهاك".



من جهته، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن كل بالون حارق أو متفجر يطلق من غزة، اتجاه المستوطنات، كانه صاروخ.





الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد توتر أمني منذ أكثر من أسبوع حيث أقدمت اسرائيل على قصف عدة أهداف داخل القطاع.

رام الله - دنيا الوطن