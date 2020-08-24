شؤون فلسطينية

شاهد: عازف اليرغول يجوب شوارع غزة بحثاً على أرزاق في آذان السامعين

شاهد: عازف اليرغول يجوب شوارع غزة بحثاً على أرزاق في آذان السامعين
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - محمد عوض 
بيده الخشنة، التي تمزقت منذ الصغر، يبحث الشاب محمد حميدة عن رزقه في آذان السامعين لعزفه في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، ينفخ في يرغوله البسيط ليصدر صوتٍ يلتف عليه السامعين، يسألونه عن طريقة صنعه لهذه الآلة الموسيقية التي يضعها في حقيبةٍ قديمةٍ تسللت لظهره المنحني لصنع هذه الآلة التي لم يتجاوز سعرها 5 شواقل (١.٥ دولار أمريكي).  

ينتظر الشاب حميدة (١٩ عام) بزوغ الشمس، ليخطوا بخطواته مزارع بلدة بيت حانون، أقصى شمال قطاع غزة، ليمزق بسكينته عقد البوص المزروع بالقرب من معبر بيت حانون - ايرز، ليحول هذه البوص لآلة موسيقيى تسمى اليرغول، بحاثاً عن من يشتريها بعد صنعها بعناية فائقة في منزله البسيط وسط بيت حانون. يقول محمد "لمراسلنا" أنه يجيد صنع اليرغول لانه يعتبر مصدر رزق رئيسي، له ولأسرته المكونة من ثمانية أفراد. 

وأوضح أن بيع اليرغول اليدوي لاقى ترحيباً كبيراً من المواطنين والمارة، وسط شوارع غزة الرئيسية، حتى كورنيش غزة الذي أصبح ملاذ الغزيين، ومتنفسهم الوحيد في حر الصيف، محاولاً لفت انتباه الناس من خلال عزفه طيلة سيره في الشوارع. 

ويضيف حميدة قائلا: "منذ بدء فكرة اليرغول في عقلي، بدئت بتسويق يلفت الانتباه، ويدخل الفرح والسرور على الناس، بحيث أقوم بإقناعهم بالشراء من خلال بعض المعزوفات البسيطة، التي أقدمها في الشارع، او في تجمعات المواطنين كالمتنزهات والأسواق الشعبية. ورغم المشقة والصعوبات التي يواجهها حميدة، الا أنه يشعر بالفرح حين يقبل المواطنين عليه للشراء او الاستماع ففي كلتى الحالتين يحقق ربحاً ليس بالبسيط، اولهم حب الناس لفنه وطريقة أداءه، وعندما يبيع اليرغول في الحالة الاخرى. 

وأكد أن الناس يتقبلون ما يفعله حتى ان البعض ينتظره ان يمر من أمام محلاتهم او اماكن عملهم - كما يقول لمراسلنا.  

وعن الأسباب التي دفعت الشاب حميدة للعمل، يقول: " الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانعدام فرص العمل، منعتني من إكمال مسيرتي التعليمية، بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، حيث قمت باستغلال البوص المحيط لمنزلنا وتطبيق هذه الفكرة لواقع، ليتحقق النجاح الذي لطالما حلم به، بأن يعيل أسرته التي تعيش في أوضاع اقتصادية صعبة، بسبب الالتزامات المتراكمة على والده، وحاجة عائلته للعيش بطريقة مناسبة، الأمر الذي جعله يشق الطريق الوعر، ليخرج منه بانجاز موسيقى يحلم بأن يلاقي اهتمام كبير من المعنيين بتوفير مساحة مناسبة للعمل من اجل إعالة أسرته التي تنتظره عند عودته للمنزل بعد منتصف كل ليلة.


 


أخبار ذات صلة

عريقات: رؤية ترامب مشروع لتدمير السلطة الفلسطينية والتطبيع جزء منها

عريقات: رؤية ترامب مشروع لتدمير السلطة الفلسطينية والتطبيع جزء منها

مجلس الوزراء يُقر آلية الدراسة بالمدارس والجامعات ووزير المالية يقرر الاستدانة من البنوك

مجلس الوزراء يُقر آلية الدراسة بالمدارس والجامعات ووزير المالية يقرر الاستدانة من البنوك

تفاصيل رسالة مصرية لحماس وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة

تفاصيل رسالة مصرية لحماس وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة

الأحمد يرحب بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

الأحمد يرحب بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

الحايك يحذر من تداعيات توقف وشلل مرافق الحياة الاقتصادية في غزة

الحايك يحذر من تداعيات توقف وشلل مرافق الحياة الاقتصادية في غزة

غانتس يُهدد قطاع غزة بضربة عسكرية بسبب البالونات الحارقة

غانتس يُهدد قطاع غزة بضربة عسكرية بسبب البالونات الحارقة

(معاريف): المفاوضات بين حماس وإسرائيل تشبه ما يحصل بين (الليكود) و(أزرق أبيض)

(معاريف): المفاوضات بين حماس وإسرائيل تشبه ما يحصل بين (الليكود) و(أزرق أبيض)

الغرفة المشتركة: المقاومة لديها من الإجراءات ما تمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة والصيادين

الغرفة المشتركة: المقاومة لديها من الإجراءات ما تمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة والصيادين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأحمد يرحب بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

الأحمد يرحب بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

الحايك يحذر من تداعيات توقف وشلل مرافق الحياة الاقتصادية في غزة

الحايك يحذر من تداعيات توقف وشلل مرافق الحياة الاقتصادية في غزة

الصحة بغزة: أجرينا 84 عينة فحص (كورونا) جديدة ولا اصابات بالفيروس

الصحة بغزة: أجرينا 84 عينة فحص (كورونا) جديدة ولا اصابات بالفيروس

شاهد.. &#34;الصحة&#34; بغزة: اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يهدد الخدمات الصحية بالقطاع

شاهد.. "الصحة" بغزة: اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يهدد الخدمات الصحية بالقطاع

الديمقراطية: نُحذر من تداعيات العقوبات الجماعية على قطاع غزة

الديمقراطية: نُحذر من تداعيات العقوبات الجماعية على قطاع غزة

المواطنون يجبرون الاحتلال على إزالة بؤرة استيطانية شرق الخليل

المواطنون يجبرون الاحتلال على إزالة بؤرة استيطانية شرق الخليل

مداهمات في القدس وإخطارات هدم جديدة لمنازل المواطنين

مداهمات في القدس وإخطارات هدم جديدة لمنازل المواطنين

وزيرة الصحة تُعلن إطلاق موقع متخصص للاستعلام عن نتائج فحوصات (كورونا)

وزيرة الصحة تُعلن إطلاق موقع متخصص للاستعلام عن نتائج فحوصات (كورونا)

منوعات

شاهد: بعد &#34;الغمازة&#34;.. جليلة المغربية تكشف تفاصيل خضوعها لعملية &#34;خاصة&#34;

شاهد: بعد "الغمازة".. جليلة المغربية تكشف تفاصيل خضوعها لعملية "خاصة"

صور: &#34;فولة واتقسمت نصين&#34;.. ليلى علوي تفاجئ الجمهور بشبيهتها

صور: "فولة واتقسمت نصين".. ليلى علوي تفاجئ الجمهور بشبيهتها

موديل كليب (يلي أمك مزة): لم أُصور بوجود الشباب ولم أسمع كلمات الأغنية

موديل كليب (يلي أمك مزة): لم أُصور بوجود الشباب ولم أسمع كلمات الأغنية

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن &#34;الخرفان شرولها بيت&#34;

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن "الخرفان شرولها بيت"

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

بعد طلاقها.. أصالة تعلن &#34;خطوبتها&#34;

بعد طلاقها.. أصالة تعلن "خطوبتها"

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

عربي

تظاهرات في ليبيا احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والفساد

تظاهرات في ليبيا احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والفساد

وزير سوري: الانفجار الذي أغرق البلاد في الظلام &#34;إرهابي&#34;

وزير سوري: الانفجار الذي أغرق البلاد في الظلام "إرهابي"

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية