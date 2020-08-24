شاهد: عازف اليرغول يجوب شوارع غزة بحثاً على أرزاق في آذان السامعين





ينتظر الشاب حميدة (١٩ عام) بزوغ الشمس، ليخطوا بخطواته مزارع بلدة بيت حانون، أقصى شمال قطاع غزة، ليمزق بسكينته عقد البوص المزروع بالقرب من معبر بيت حانون - ايرز، ليحول هذه البوص لآلة موسيقيى تسمى اليرغول، بحاثاً عن من يشتريها بعد صنعها بعناية فائقة في منزله البسيط وسط بيت حانون. يقول محمد "لمراسلنا" أنه يجيد صنع اليرغول لانه يعتبر مصدر رزق رئيسي، له ولأسرته المكونة من ثمانية أفراد.





وأوضح أن بيع اليرغول اليدوي لاقى ترحيباً كبيراً من المواطنين والمارة، وسط شوارع غزة الرئيسية، حتى كورنيش غزة الذي أصبح ملاذ الغزيين، ومتنفسهم الوحيد في حر الصيف، محاولاً لفت انتباه الناس من خلال عزفه طيلة سيره في الشوارع.





ويضيف حميدة قائلا: "منذ بدء فكرة اليرغول في عقلي، بدئت بتسويق يلفت الانتباه، ويدخل الفرح والسرور على الناس، بحيث أقوم بإقناعهم بالشراء من خلال بعض المعزوفات البسيطة، التي أقدمها في الشارع، او في تجمعات المواطنين كالمتنزهات والأسواق الشعبية. ورغم المشقة والصعوبات التي يواجهها حميدة، الا أنه يشعر بالفرح حين يقبل المواطنين عليه للشراء او الاستماع ففي كلتى الحالتين يحقق ربحاً ليس بالبسيط، اولهم حب الناس لفنه وطريقة أداءه، وعندما يبيع اليرغول في الحالة الاخرى.





وأكد أن الناس يتقبلون ما يفعله حتى ان البعض ينتظره ان يمر من أمام محلاتهم او اماكن عملهم - كما يقول لمراسلنا.





وعن الأسباب التي دفعت الشاب حميدة للعمل، يقول: " الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانعدام فرص العمل، منعتني من إكمال مسيرتي التعليمية، بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، حيث قمت باستغلال البوص المحيط لمنزلنا وتطبيق هذه الفكرة لواقع، ليتحقق النجاح الذي لطالما حلم به، بأن يعيل أسرته التي تعيش في أوضاع اقتصادية صعبة، بسبب الالتزامات المتراكمة على والده، وحاجة عائلته للعيش بطريقة مناسبة، الأمر الذي جعله يشق الطريق الوعر، ليخرج منه بانجاز موسيقى يحلم بأن يلاقي اهتمام كبير من المعنيين بتوفير مساحة مناسبة للعمل من اجل إعالة أسرته التي تنتظره عند عودته للمنزل بعد منتصف كل ليلة.













بيده الخشنة، التي تمزقت منذ الصغر، يبحث الشاب محمد حميدة عن رزقه في آذان السامعين لعزفه في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، ينفخ في يرغوله البسيط ليصدر صوتٍ يلتف عليه السامعين، يسألونه عن طريقة صنعه لهذه الآلة الموسيقية التي يضعها في حقيبةٍ قديمةٍ تسللت لظهره المنحني لصنع هذه الآلة التي لم يتجاوز سعرها 5 شواقل (١.٥ دولار أمريكي).