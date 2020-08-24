(معاريف): المفاوضات بين حماس وإسرائيل تشبه ما يحصل بين (الليكود) و(أزرق أبيض)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد تال ليف رام، مراسل عسكري لموقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن هناك تشابه كبير بين المفاوضات التي تجري بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء حول وقف إطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة، وبين ما يحصل من مفاوضات بين حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض).



وقال المراسل العسكري: "في الحالتين وحتى إن وصلوا في الدقيقة الـ 90 إلى حل وسط، فالمسالة في الحقيقة هي مسألة وقت حتى الانفجار القادم".