اتفاق تعاون بين إسرائيل والإمارات في المجال الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى يولي إدلشتاين، وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس.



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أنه خلال الاتصال تم الاتفاق على تعاون فوري بين إسرائيل والإمارات في المجال الصحى وخاصة في مواجهة فيروس (كورونا).



وأوضحت أنهما اتفقا على تعيين مسؤول في كل وزارة مسؤول عن العلاقات مع الدولة الأخرى، إضافة إلى تشكيل وفود من رجال الأعمال من كلا البلدين لبدء عمل مشترك.



كما تم الاتفاق على التبادل الطلابي بين البلدين في المجال الصحي.



وقال إدلشتاين خلال المحادثة: "السلام مع الإمارات العربية المتحدة يوفر فرصة ممتازة لمواطني إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لإقامة علاقات وثيقة ستؤتي ثمارها للطرفين".