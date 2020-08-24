الغرفة المشتركة: المقاومة لديها من الإجراءات ما تمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة والصيادين

أكدت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنه امام الممارسات الإجرامية للاحتلال في بحر غزة، فإنها لن تسمح للاحتلال بالتغول على الصيادين من أبناء الشعب الفلسطيني، وملاحقتهم في أزرقاقهم والعربدة عليهم.



جاء ذلك في تصريح مقتضب لغرفة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، حيث قالت: "إننا سندافع عنهم ونعمل على حمايتهم، ولدى المقاومة بعون الله من الإجراءات ما يمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة وعن صياديها".



وكانت سفينة حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية، قد اقتربت، امس الأحد، من شاطئ بحر غزة، لمراقبة فرض الاغلاق على الشواطيء.



وأفاد مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) أليؤور ليفي، بأن السفينة الحربية، تراقب فرض الإغلاق الكامل على منطقة الصيد قبالة شواطئ غزة.



رام الله - دنيا الوطن