الصحة بغزة: أجرينا 84 عينة فحص (كورونا) جديدة ولا اصابات بالفيروس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت، 84 عينة فحص (كورونا) جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل إي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت، 84 عينة فحص (كورونا) جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل إي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع.
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