شؤون فلسطينية

شاهد.. غزة: شاب يلقي بالزي خلال حفل التخرج بسبب "إهانة والدته"

شاهد.. غزة: شاب يلقي بالزي خلال حفل التخرج بسبب "إهانة والدته"
رام الله - دنيا الوطن
تناقل نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر لحظة غضب احد الطلبة الخريجين في إحدى الجامعات بمدينة غزة، بسبب احراج والدته من قبل احد المنظمين لحفل التخرج، عندما صعدت معه الى المنصة وأرادت أن تهديه باقة ورد احتفالا بتخرجه.

وأظهر الفيديو أن احد المنظمين للحفل منع والدة الطالب الخرجين من الصعود معه الى المنصة، بحجة التنظيم والمنظر العام، فما كان من الطالب إلى الا أن صرخ امام الجميع وخلع زي التخرج وداسه، وجلب أمه على المنصة قائلا: "أمي أكبر من كل الجامعة"، ثم قبل جبينها، وسط تصفيق الجميع.

ورصدت "دنيا الوطن"، بعض تعليقات النشطاء على ما جرى خلال حفل التخرج، حيث قالت أم محمد بركات: "ما في شيء اغلى من الام".

في حين قال Braa Atta: "دائما لا أحبذ تغليب العاطفة على العقل لكن بهيك موقف وبحضور الأم فليذهب العقل والبروتوكول للجحيم".

وقال خليل سلطان: "والله نشمي كان الاصل منظم الحفل انو يتجاوز عن الامر".

الشاعرة إلهام أبو ظاهر، قالت: "بصراحة الاصل انه فاهم ترتيب الحفل وقانونه قبل أن يبدأ؛ لأن الخريجيين يتدربون على الامر من قبل ولو تم السماح لكل الاهل بالصعود على المنصة لأصبحت فوضى، وكان فعلا المفروض الكل التزم منعآ للاحراج".

وأضافت: "لكن قد يكون الشاب وضعه خاص أو ظروفه وأراد تمييز أمه وخرج عن النظام فكان من المفروض من الامن ان يمرر الأمر ويعديها من باب الاحترام وعدم إحراجها؛ كي لا يضطر ابنها لما فعله برمي روب التخرج في وجه الدكاترة لانه عيب والله".

وتابعت بقولها: "الكل هنا ستحكمه العواطف وهذا لا يعيبهم لكن علينا احيانا تحكيم لغة العقل كي لا يتكرر مثل هذا المشهد لاني ارى به اهانة اكثر مما هو تكريم، ماكان لازم الام تنحط بهيك موقف من الاصل".

 


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